Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 kilogram esrar ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.