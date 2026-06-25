Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

25.06.2026 06:35
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 1.7 milyon kök kenevir ve 31 şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen operasyonlara, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

"Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonlarda 81 operasyonel tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemleri görev aldı."

Verilen bilgiye göre, operasyonlar sonucunda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlık, operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, gençlerin geleceğini hedef alan uyuşturucu imalatçılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, operasyonda görev alan jandarma ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kenevir, Güncel, Son Dakika

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