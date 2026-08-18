Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu
Diyarbakır'da yapılan operasyonda 1 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı, 596,37 gram eroin ele geçti.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce yurt dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İran uyruklu 1 şüpheli yakalandı.
Zanlının iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde 596,37 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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