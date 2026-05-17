Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 279 Tutuklama - Son Dakika
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 279 Tutuklama

17.05.2026 16:33
DİYARBAKIR merkezli 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda mahalle ve sokaklarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin örgütsel yapıları, irtibatları ve suç faaliyetleri deşifre edildi. 14 Mayıs'ta Diyarbakır merkezli olmak üzere aralarında Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'nın da olduğu 23 ilde, 302 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 bin 670 personelle gerçekleştirilen operasyonda 322 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 279'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27'si adli kontrolle olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, konu ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında, 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştik. Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden, 279'u tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16'sı da serbest bırakıldı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Bolu'da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:45:59. #7.13#
