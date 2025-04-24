Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama

Diyarbakır merkezli, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 6 tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi, 47 şüpheli yakalandı.

Soruşturmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da suç gruplarının uyuşturucu satışını, yakalanma riskinin daha düşük olduğunu düşündükleri yıkım kararı verilen binalarda yaptıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktan, 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı, 29'u tutuklandı.