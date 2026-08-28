Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 1060 gram metamfetamin, 1350 gram skunk ve 7 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2 çocuk adli kontrolle serbest kalırken, 3 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Merkez Kayapınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1060 gram metamfetamin, Bağlar ilçesinde iki ikamette yapılan aramalarda ise 1350 gram skunk ile 7 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda, 2'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki 2 çocuk adli kontrol kararı ile salıverildi, 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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