Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş eden kişilerin bulunduğu aracın durdurulması için karşılık verilmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ergani'de dün saat 20.30 sıralarında eski taş ocağı bölgesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu taşıdığı belirlenen aracın durdurulması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin jandarmaya silahla ateş ettiği ve kaçmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine görevli jandarma personeli aracı durdurmak için ateş etmek zorunda kalmıştır. Olay yerinden kaçan araçtan çuval içinde yaklaşık 3 kilogram kubar esrar yola atılmıştır. Kısa süre sonra 'dur' ihtarına uymayan araç içerisinde bulunan şüphelilerden Ö.Y. diğer şüphelilerce yaralı olarak Ergani Devlet Hastanesi'ne bırakılmıştır. Ancak şüpheli, tüm müdahaleye rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Araçtan çuval içinde atılan yaklaşık 3 kilogram kubar esrar muhafaza altına alındı."