Diyarbakır\'da Yaban Hayvanları Rehabilitasyonunda Başarı: 304 Hayvan Doğaya Salındı

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DİYARBAKIR'da, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yıl içerisinde getirilen 406 yabani hayvandan 304'ü, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Yaralanmaların yüzde 80'inin insan kaynaklı nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Diyarbakır'da 2020 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yıl içerisinde getirilen 406 yabani hayvandan 304'ü, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Kurulduğu günden bu yana kurt, çakal, oklu kirpi, tilki, sansar, porsuk gibi memelilerin, flamingo, akbaba, puhu, balaban ve kartal gibi kanatlıların yanı sıra Fırat kaplumbağası ve karada yaşayan kaplumbağalar gibi toplam 1376 yabani hayvan tedavi edilip doğaya salındı. Merkeze getirilen yabani hayvanların tamamının rehabilitasyon, bakım ve tedavileriyse Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından yapılıyor.

'AVCILIK BİR SPOR DEĞİL'

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Akın Koçhan, merkeze getirilen yabani hayvanların yaralanma sebebinin yüzde 80'ine yakınının insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklandığını belirterek, "Kaçak avcılar ve yüksek gerilim elektrik hatlarına çarpmalar veya farklı travmalar başlıca nedenler ama genel olarak insan eliyle hayvanlara verilen travmaların başta olduğunu söylemek gerekir. İnsan eliyle yaralanmalar büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bunların yüzde 80'ine yakını insanlarla ilişkilidir. Yani bizim doğadaki faaliyetlerimizle ilgili ya da direkt avcılık faaliyetleriyle ilgili yansıyan travmalar, yaralanmaların yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Özellikle avcılık faaliyetleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Avcılık faaliyetleri yürütülürken daha dikkatli olunmalı. Avcılık bir spor değil ama bir spor gibi yapılıyor. Aslında bana göre hiç olmaması gereken bir faaliyet ama yaparken de özellikle soyu tehlike altında olan türlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Onun dışında yüksek gerilim hatlarıyla ilgili sıkıntılar var. Artık buna da bir çözüm bulmaları gerekiyor. Özellikle av mevsiminde, av faaliyetlerinde bazı türlere özen gösterilmesi, onlara karşı hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bilinçsiz, rasgele avlanma ve avlanırken rasgele sağa sola ateş açma gibi faaliyetler yapılmaması gerekiyor" dedi.

'TEDAVİ EDİLEN 304 HAYVAN DOĞAYA SALINDI'

Yıl içerisinde merkeze getirilen 406 yabani hayvandan 304'ünün tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındığını belirten Doç. Dr. Koçhan, "Merkezimiz, 2020 yılında Dicle Üniversitesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kuruldu. 2020 yılından itibaren hizmet vermektedir. Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi sadece Diyarbakır'a değil, çevre illere, bölgeye hizmet veren bir merkezdir. Geniş bir alana hizmet sunmaktadır ve bu hizmetler kesintisiz devam ediyor. Geçen süreç içerisinde yaban merkezimizde kanatlı, sürüngen ve memeli olmak üzere çeşitli türler getiriliyor. Doğada farklı şekilde travmaya maruz kalan veya hastalık öyküsüyle merkezimize başvurmaktadır ve burada tedavileri yürütülmektedir. 2024 yılında merkezimizde toplamda 406 tane hasta veya yaralı intikal etmiş olup, burada tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütüldü. Tedavileri hala devam edenler var. Bu 406 hayvan içerisinde kanatlı, memeli ve sürüngenler bulunmaktadır. Özellikle kanatlılar daha yaygın gelmekte ve kanatlılar içerisinde şahin, kartal, puhu, leylek başta olmak üzere flamingo gibi özel türlerin de merkezimizde tedavi gördüğünü söylemek gerekir. Memelilerde özellikle kurt, tilki ve çakal gibi, sürüngenlerden de yılan gibi türler merkezimizde tedavi gördüler. Bu süreç içerisinde tedavi görüp doğaya salınan hayvan sayımız da 304'tür. Bu hayvanların merkezimizdeki tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanıp doğaya salınma işlemleri gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,