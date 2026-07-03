Diyarbakır'da yangın riskine karşı 7/24 nöbet - Son Dakika
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Diyarbakır'da yangın riskine karşı 7/24 nöbet

Diyarbakır\'da yangın riskine karşı 7/24 nöbet
03.07.2026 11:32
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Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, aşırı sıcaklarla artan yangın riskine karşı hazırlıklarını tamamlayarak, ekiplerle 24 saat nöbet tutuyor. Geçen yıl 111 yangına müdahale edildi, bu yıl da helikopter ve kara araçlarıyla hızlı müdahale için konuşlanma sağlandı.

Diyarbakır'da aşırı sıcakların artırdığı yangın riskine karşı hazırlıklarını tamamlayan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara anında müdahale edebilmek için nöbet tutuyor.

Geçen yıl kent genelinde meydana gelen 111 orman, örtü ve anız yangınına, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katkısıyla müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmalarına Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesindeki askeri helikopterlerle de havadan destek sağlandı.

Yangınlara zamanında müdahaleye önem veren "ateş savaşçıları" bu yıl da olası yangınlarla etkin mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

İldeki orman köylerinde vatandaşların da katılımıyla yangınla mücadele eğitimleri veren Orman İşletme Müdürlüğünce hava sıcaklığının yükselmesiyle artan yangın riskine karşı vardiyalı nöbet uygulamasına geçildi.

Ekipler bu yıl da yangın riski yüksek bölgelerde gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla vardiyalı görev yapıyor.

"Olası yangınlara karşı hazır bekliyoruz"

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, AA muhabirine, kent genelinde 17 ilçede ekipleriyle olası yangınlara karşı hazır kıta çalışma yürüttüklerini söyledi.

İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 35 orman işçisi, 10 mühendis, 42 muhafaza memuru ile sahada görev yaptıklarını ifade eden Ayzit, "Yangınlarda en önemli şey hızlı müdahale etmek. Diyarbakır genelinde 6 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, greyder ve ekskavatör ile Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesindeki 2 helikopterle yangınlara karşı mücadele veriyoruz. Diyarbakır genelinde konuşlandırdığımız 20 ekiple bu çalışmayı yapmaktayız. Ekiplerimiz nöbetleşe çalışmalarını yürütmekte." dedi.

Ayzit, ekiplerin, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarı düştükten 5-10 dakika içinde müdahale edebilecek şekilde konuşlandırıldığını anlatarak, yangının büyük olması halinde diğer ekipleri sahaya sevk ettiklerini belirtti.

Bazen yangının büyüklüğüne göre komşu illerden de destek talep ettiklerini ifade eden Ayzit, "Olası yangınlara karşı hazır bekliyoruz. İlimizde 341 orman köyünde ocak ayından bu yana vatandaşlarla bir araya gelerek yürüttüğümüz yangınla mücadele eğitimleri tamamlandı. Temennimiz hiç yangın olmaması ama çıkan yangınlara da 5-10 dakika arasında aksiyon alıp müdahale edebiliyoruz. Askeri birliklerden ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden de ciddi destek alıyoruz." diye konuştu.

Ayzit, yangınla mücadelede en önemli unsurların başında vatandaş faktörünün geldiğini dile getirerek, bu kapsamda Diyarbakır Valiliği koordinesinde birçok toplantı düzenlediklerini kaydetti.

Yangınla mücadelede vatandaş desteğinin olmazsa olmaz olduğuna işaret eden Ayzit, "Araziyi en iyi tanıyan vatandaştır, köylüdür. Onların da desteğiyle nerede, nasıl müdahale edeceğimizin kararını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayzit, dünya genelinde çıkan yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Yangına müdahalede 3 dakika kuralı

Orman işletme müdürlükleri bünyesinde 17 yıldır birçok ilde orman işçisi olarak görev yapan Atakan Çalışkan da yangın ihbarı alındığında 3 dakika kuralı ile müdahale için harekete geçtiklerini söyledi.

Çalışkan, olası yangınlara müdahale için hazır beklediklerini ifade ederek, yangına anında müdahalenin önemine değindi.

Orman yangınlarına müdahale sırasında bugüne kadar çok şehit verildiğini belirten Çalışkan, şunları söyledi:

"Orman yangınlarında canımızı dişimize takıp, cansiparane çalışırken bu yolun sonunda şehadetin de olduğu bilinciyle hareket ederiz. Ormanlarımız kolay yetişmiyor. Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bu konuda çiftçilerimizden ve vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yangın riskine karşı 7/24 nöbet - Son Dakika

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