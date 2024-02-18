Diyarbakır'da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı

Diyarbakır\'da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan yaklaşık yarım asırlık kütüphanenin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı yapan firma, depremin ardından kentteki yıkımların yüzde 60'ını tamamladıklarını belirtti. Kentteki ağır hasarlı yapıların ise büyük bir kısmı yıkıldı.

18.02.2024 22:31  Güncelleme: 22:33
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Diyarbakır'da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan yaklaşık yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 3. Sokak'ta bulunan Ofis Kütüphanesinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yıkım kararı alındı. Kütüphane içindeki kitap ve malzemeler taşındıktan sonra bugün kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımı yapan SMC Firması saha sorumlusu Hivzullah Yetüt, depremin ilk gününden itibaren kentte yıkımların yüzde 60'ını yaptıklarını söyledi.

Yetüt, bugünde yaklaşık yarım asırlık kütüphanenin yıkımını yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan, kentte 5 bin 494 ağır hasarlı yapıdan 4 bin 193'ünün yıkımı yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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