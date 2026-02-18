Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

18.02.2026 14:33
Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, birçok malzeme ele geçirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da jandarma ekipleri, banka ve kredi Kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis suçu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis" suçu işleyenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 22 adet banka veya kredi kartı, 13 adet cep telefonu, 3 adet dizüstü bilgisayar, 17 adet çipi olmayan sim kart, 15 adet sim kart, 4 adet harddisk, 1 adet flaş bellek ve 1 adet akıllı kart okuyucu ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

