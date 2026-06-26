Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlenen 24 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 TL olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, yasa dışı bahis ve sanal kumar amacıyla kullanılan 8 farklı site üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık eden ve suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek yurt dışına çıkardıkları belirlenen 24 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin ise 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 TL olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,