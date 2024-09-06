Diyarbakır'da Eğitim Yılı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Eğitim Yılı Toplantısı

Diyarbakır\'da Eğitim Yılı Toplantısı

Diyarbakır'da yapılan değerlendirme toplantısında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Okullardaki hijyen tedbirleri ve güvenlik önlemleri konuşuldu. Vali Zorluoğlu, tüm okulların ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterileceğini belirtti.

06.09.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik Hevsel Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Okullardaki hijyen tedbirleri ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin de konuşulduğu toplantıda, bu yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanan yeni müfredat konusu da görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, tüm okulların ihtiyaçlarının karşılanması için gereken çabanın gösterileceğini belirtti.

Kaymakamlara öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğinin sağlanması için azami gayret gösterilmesi talimatı veren Zorluoğlu, başarının sadece sınav sonuçlarıyla ölçülemeyeceğini, öğrencilerin sosyal başarılarının da önemli olduğunu bildirdi.

İdarecilerin görüş ve önerilerini dinleyen Zorluoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eğitim Yılı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:44:51. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eğitim Yılı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement