Diyarbakır'da Yenilikçi Eğitim Projesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yenilikçi Eğitim Projesi

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Diyarbakır'da 120 öğretmen, 'Yenilikçi Yaklaşımlar' atölyeleri ile erken çocukluk eğitimini geliştiriyor.

04.01.2025 16:06
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Diyarbakır'da okul öncesi öğretmenleri 5 farklı atölyede öğrendiklerini öğrencilere aktaracak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da "Erken Çocukluk Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" Projesi ile 120 okul öncesi öğretmeni, kurulan atölyelerdeki yenilikçi çalışmalardan yaralanarak öğrencilere aktaracak.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Erken Çocukluk Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi", 2-4 Ocak tarihlerinde Kayapınar Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda başarıyla tamamlandı.

2019 yılında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 40 anaokulunda sağlanan malzeme ve kurulan atölyelerin daha aktif kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje, erken çocukluk eğitiminde kaliteyi artırmayı ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yenilikçi yaklaşımlarla katkı sunmayı hedefledi.

Diyarbakır'ın 17 ilçesinden 120 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, oyun, lego, sanat ve tasarım, minikler için kodlama ile akıl ve zeka oyunları gibi yenilikçi temaları içeren atölye çalışmaları düzenlendi. Bu atölyeler, öğretmenlerin üretici yöntemleri eğitim süreçlerine entegre etme becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

Alanında uzman eğitimcilerin liderliğinde düzenlenen atölyelerde, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Belma Tuğrul, Fırat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zülfü Genç, Dicle Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Rabiha Arslan Yıldırım, Diyarbakır Bilim Sanat Merkezi'nden Dr. Perihan Efe,Elektronik Mühendisi Hüseyin Varlık ve Öğretmen Mehmet Baran katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Proje Koordinatörü Nevzat Can, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliği ile hayata geçen bu projenin adı 'Erken Çocukluk Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi' olduğunu söyledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılında 40'a yakın okula çeşitli malzemeler temin ettiğine değinen Can, "Burada öğretmen sirkülasyonu olduğu için bizde bu atölyeleri aktifleştirmek adına böyle bir eğitim planladık. 5 atölyeden oluşuyor. Her atölyede 24 öğretmenimiz var. Toplam 120 öğretmenimiz var. 3 gün istasyon şeklinde, her öğretmen 5 farklı atölyeden yararlanıyor. Öğretmenler burada yeni ve eskiyi harmanlayarak yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyuyorlar. Burada kendi bilgi ve becerileri artıyor. Burada elde etikleri bilgi ve becerileri öğrencilerine aktaracaklar. Projelerin çarpan etkisi yüksek. Bu sene hayata geçirilen dördüncü proje oluyor. Toplam bine yakın öğretmene ulaşmış olduk. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikler yapamaya devam ediyoruz. Proje bugün 3'üncü gününde. İlk gün açılış toplantısı oldu" dedi.

Prof. Dr. Belma Tuğrul, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı bir proje için hem açılış konferansını vermek üzere, hem de dört farklı grupta oyunlar öğretmek üzerine davet edildiğini ifade etti.

"Hepimizin yeni yöntemleri öğrenmeye ihtiyacı var" diyen Prof. Tuğrul, "Çünkü çocuklar bize yenilikleri öğrenme konusunda itici güç oluyorlar. Çocuklara ayak uydurmak için çocukların seviyesine çıkmak lazım. Onlar gibi düşünmeyi öğrenmek lazım. Burada oyun temelli öğrenme ortamlarında çocukların düşüncelerine ulaşabilmek için neler yapabiliriz bunun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Nigel Baran ise, okul öncesi eğitimin eski tabularından çıkıp yenilikçi yaklaşımlar getirilmesi hedeflenmekte olduğunu kaydetti.

Çocukların daha çok eğitimin içine katılıp farklılıklarına yönlendirmeye çalıştıkları bir eğitim olduğunu aktaran Baran, "Bu kapsamda Prof. Dr. Belma Tuğrul hocamıza, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Karacadağ Kalkınma Ajansına çok teşekkür ederiz. Artık çocukları masada kağıt, kalem üzerinden kaldırıp hayatın içine daha çok alıp, her çocuğun bireysel farklılıklarına daha çok eğilmiş olacağız. Çocuklar artık kendi öğrenme biçimlerini kendileri şekillendirmiş olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır, Çocukluk, Son Dakika

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