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Diyarbakır'da yıkım sırasında bina çöktü - Son Dakika
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Diyarbakır'da yıkım sırasında bina çöktü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır\'da yıkım sırasında bina çöktü
16.12.2023 - 15:00,
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü. Evde hasar oluşurken, çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkım işini yapan firma tarafından ağır hasar alan evin yeniden inşa edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Bağlar, Son Dakika

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