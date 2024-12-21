Diyarbakır'da Yoğun Sis Etkili

Diyarbakır 4 gündür yoğun sis altında
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 gündür yoğun sis etkisi devam ediyor.
Çarşamba günü kentte etkisini gösteren sis, gece gündüz devam ederek yer yer görüş mesafesini düşürdü. Trafikte seyir halindeki araç sürücüleri dörtlü lambalarını yakarak ilerledi.
Sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.
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