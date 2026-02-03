Diyarbakır'da Yoğun Kar, Don ve Tuzlama Sonrası Yollarda Onarım Çalışması Başlatıldı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ve donma-çözülme döngüsü nedeniyle kent genelinde bozulan yollarda kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır'da son yılların en yoğun kar yağışının yaşanmasının ardından, ulaşımın aksamaması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla ana arterler ve kritik güzergahlarda gece gündüz vardiyalı olarak yoğun karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Olağanüstü meteorolojik şartlar nedeniyle yol üstyapısında donma-çözülme döngüsü oluştu. Kar yağışı sırasında ve sonrasında asfalt kaplamada meydana gelen mikro çatlaklara giren suyun gece saatlerinde donarak genleşmesi, gündüz saatlerinde ise çözülmesi sonucu kaplama altındaki taşıyıcı tabakalar zayıfladı. Bu süreç, asfalt kaplamanın dayanımını düşürerek yüzey bozulmaları ve çukur oluşumlarına yol açtı.

Ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılan zorunlu tuzlama çalışmaları da asfalt kaplama içerisinde suyun donma noktasını düşürerek çözülme sürecini hızlandırdı. Özellikle rögar kapakları çevresi, daha önce yama yapılmış alanlar ile ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşmış yol kesimlerinde bozulmalar daha belirgin hale geldi.

Kar yağışının tamamen sona ermesi ve hava sıcaklıklarının uygun seviyelere ulaşmasının ardından, hasar gören yol kesimleri tespit edilerek bakım-onarım programına alındı. Öncelik sırasına göre geçici yama ve kalıcı üstyapı onarım çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda son bir haftada 70 ton soğuk asfalt ile yama çalışması gerçekleştirildi. Yol bakım ve onarım faaliyetleri planlanan program doğrultusunda devam edecek.