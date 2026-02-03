Diyarbakır'da Yoğun Kar, Don ve Tuzlama Sonrası Yollarda Onarım Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Yoğun Kar, Don ve Tuzlama Sonrası Yollarda Onarım Çalışması Başlatıldı

03.02.2026 14:07  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve donma-çözülme nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Ana arterlerde ve kritik güzergahlarda gece gündüz tuzlama ve karla mücadele faaliyetleri yürütülüyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ve donma-çözülme döngüsü nedeniyle kent genelinde bozulan yollarda kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır'da son yılların en yoğun kar yağışının yaşanmasının ardından, ulaşımın aksamaması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla ana arterler ve kritik güzergahlarda gece gündüz vardiyalı olarak yoğun karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Olağanüstü meteorolojik şartlar nedeniyle yol üstyapısında donma-çözülme döngüsü oluştu. Kar yağışı sırasında ve sonrasında asfalt kaplamada meydana gelen mikro çatlaklara giren suyun gece saatlerinde donarak genleşmesi, gündüz saatlerinde ise çözülmesi sonucu kaplama altındaki taşıyıcı tabakalar zayıfladı. Bu süreç, asfalt kaplamanın dayanımını düşürerek yüzey bozulmaları ve çukur oluşumlarına yol açtı.

Ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılan zorunlu tuzlama çalışmaları da asfalt kaplama içerisinde suyun donma noktasını düşürerek çözülme sürecini hızlandırdı. Özellikle rögar kapakları çevresi, daha önce yama yapılmış alanlar ile ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşmış yol kesimlerinde bozulmalar daha belirgin hale geldi.

Kar yağışının tamamen sona ermesi ve hava sıcaklıklarının uygun seviyelere ulaşmasının ardından, hasar gören yol kesimleri tespit edilerek bakım-onarım programına alındı. Öncelik sırasına göre geçici yama ve kalıcı üstyapı onarım çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda son bir haftada 70 ton soğuk asfalt ile yama çalışması gerçekleştirildi. Yol bakım ve onarım faaliyetleri planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yoğun Kar, Don ve Tuzlama Sonrası Yollarda Onarım Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla “Beni affedin“ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla "Beni affedin" yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yoğun Kar, Don ve Tuzlama Sonrası Yollarda Onarım Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.