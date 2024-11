Diyarbakır\'da Yolcu Treni Otomobile Çarptı, Sürücü Yaralandı

Güncel

DİYARBAKIR'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağıvar mevkisinde meydana geldi. Batman'dan Diyarbakır'a gelen yolcu treni hemzemin geçitte M.E. idaresindeki 34 PF 4666 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü M.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü M.E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR