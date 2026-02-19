Diyarbakır\'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi

Diyarbakır'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 12 bin 165 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, ramazan ayının ilk gününde düzenlenen bu törende "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Diyarbakır'da hak sahiplerinin belirleneceğini belirtti.

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen, sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu anlatan Zorluoğlu, "Türkiye genelinde 500 bin konut, Diyarbakır özelinde 12 bin 165 konut yapımını ihtiva eden bu proje kapsamında devletimiz her zaman olduğu gibi daha çok ilgiye ve desteğe layık olan şehit ailelerimize ve gazilerimize ayrı bir kontenjan tanımıştır. Engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, gençlerimiz ve çok çocuklu ailelerimize de öncelik vermiştir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan konut seferberliği kapsamında diğer deprem illerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da çok hızlı ve güvenli bir inşa sürecinin gerçekleştiğini dile getiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Devlet olarak yeni bir başarı hikayesini yazmanın arifesindeyiz. Türkiye'de konut açığını önemli ölçüde azaltacak afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma çabamızı güçlendirecek, ekonomik olarak konut edinmekte zorlanan vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak ve aynı zamanda inşa faaliyetleri süresince de şehirlerimize ekonomik ve ticari hareketlilik getirecek olan Yüzyılın Konut Projesi'nin Diyarbakır kurasını çekeceğiz. Diyarbakır'ımızda 12 bin 165 dar gelirli ailemizi ev sahibi yapacak olan bu kıymetli çalışmanın şimdiden şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olmasını ben temenni ediyorum."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da projenin sloganlarından olan "Ev sahibi Türkiye" cümlesinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Depremzedeler için yapılan konutlar ne anlam taşıyorsa benim için bu 500 bin konutun yapılması da aynı anlamı taşıyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise konut projelerinin dayanışma, sosyal devlet ile devlet ve millet bütünleşmesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ensarioğlu, şunları kaydetti:

"Güvenli, sağlıklı ve erişilebilir konut üretmek, sosyal devlet anlayışının en önemli gereğidir. Bu anlayışla hayata geçirilen sosyal konut projeleri ve orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını kolaylaştırmakta, kira baskısını azaltmakta ve şehirlerimizi planlı bir şekilde büyütmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılı aşkın sürede ülkemiz genelinde yüz binlerce sosyal konut inşa edildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yürütülen bu çalışmalar Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptı. Bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz bu kura çekimi aynı büyük vizyonun bir parçasıdır."

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, toplumun her kesimi için güvenli ve ulaşılabilir yaşam alanları sunduklarını, sosyal konut projeleriyle sadece binalar değil estetik ve konforla donatılmış, depreme dayanıklı bir gelecek inşa etme kararlılığında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Karaca, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin konut projelerini başlatarak, binlerce dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve nitelikli konutlarına kavuşturduk. Diyarbakır'ımızda da 37 bin 630 konut, 32 ticaret merkezi, 280 ticari iş yeri, 42 eğitim binası, 21 cami, 7 hastane olmak üzere güncel rakamlarla 51 milyar 719 milyonluk yatırım yaptık. Ülkemizin dört bir yanında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilmiş, şehir merkezlerinden vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yüzlerce millet bahçesi hizmete sunulmuş, Diyarbakır'ımıza da bu anlayışla 3 millet bahçesi kazandırılmıştır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, kura sonucu belirlenecek hak sahiplerine konutlarının hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşmaların ardından 12 bin 165 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kurum müdürleri, kaymakamlar, siyasi partilerin temsilcileri, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.