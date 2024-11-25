ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında takla atan otomobilde yaralanan Aziz Bozkuş da tedaviye alındığı hastanede, öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bozkuş'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/ÇERMİK (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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