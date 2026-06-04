Diyarbakır'daki Yangın Davasında Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'daki Yangın Davasında Gelişmeler

04.06.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki yangında anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olan davada bilirkişi raporu beklenecek.

DİYARBAKIR'da 13 katlı apartmanda çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun beklenilmesine ve bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için zorla getirilmelerine karar verdi.

Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'ta 13 katlı apartmanda geçen yıl 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Binanın elektrik şaft boşluğundan çıkan yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10), kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YANGINA 11 ARAÇ VE 44 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, 'Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır' denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 18 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; 18 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Geçen yıl 10 Ekim'de görülen ilk duruşmada, tutuklu 3 sanığın tahliye edilmesiyle birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

MÜFETTİŞ RAPORU BEKLENİYOR

Dosyada ayrıca, olayda kamu görevlilerinin kusurunun bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik sürecin de devam ettiği belirtildi. İlgili personel hakkında soruşturma izni talep edildiği, ancak valilik tarafından mülkiye müfettişlerince yürütülen incelemenin sürdüğü gerekçesiyle henüz karar verilmediği kaydedildi. Valilik tarafından '4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği, müfettiş raporunun mahkemeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki 3'üncü duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan müteahhit M.A., yapı denetim firması sahibi S.Y., elektrik denetçisi mühendis K.Ç., elektrik kontrolörü S.A., müşteki N.K. ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun beklenilmesi ve duruşmada bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki Yangın Davasında Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı
Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede
Göztepe’ye gol hattında yeni tank İmzalar atıldı Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı
Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul’da başladı Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı

18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 19:01:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'daki Yangın Davasında Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.