Diyarbakır'dan Polis Teşkilatına 181. Yıl Kutlaması

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı video kliple Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından video, "Ay yıldızın gölgesinde biriz. Diyarbakır'ın huzur ve güvenliği için milletimizin emrindeyiz. Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." notuyla paylaşıldı.

Kentin çeşitli mekanlarında dron destekli çekilen videoda, farklı birimlerde görev yapan polis ekiplerinin aldığı eğitimler, düzenlediği operasyonlar ve yürüttüğü çalışmalar yer alıyor.