Diyarbakır güne yoğun sis ile uyandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ve Sur ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte hızlarını düşürerek ilerlerken, Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçeleri sisten kayboldu.