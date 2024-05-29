Diyarbakır Hani\'de 113 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 113 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Yukarıturalı Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 ayrı noktada 113 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevir, numune alınmasının ardından imha edildi.???????