Diyarbakır Hastanesine 479 Bin Hasta - Son Dakika
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Diyarbakır Hastanesine 479 Bin Hasta

Diyarbakır Hastanesine 479 Bin Hasta

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 2023'ün ilk 10 ayında 479 bin 115 hastaya hizmet verdi.

21.11.2024 15:47
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Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bu yılın ilk on ayında 479 bin 115 hastaya hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hasta kabulüne başlayan hastane, Kayapınar, Bağlar ve Dağkapı semt poliklinikleriyle Diyarbakır ve çevre illerine önemli bir sağlık hizmeti sağlıyor.

Bu yılın ilk on ayında hastaneye başvuran 479 bin 115 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu. Hastanede görev yapan 201 hekim ve 36 uzman hekim, protetik, ortodontik, dişeti, restoratif ve kanal tedavilerinin yanı sıra çocuk diş hekimliği ve ağız, diş ve çene cerrahisi alanlarında tedaviler gerçekleştirdi.

Hastane bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, hastaneye gelemeyen hastalara evlerinde diş tedavisi hizmeti sunarken, engelli vatandaşlar için özel ameliyathanelerle hizmet sağladı.

Güncel tedavi yöntemleri ve son teknolojiyle donatılan hastane, mesai sonrası poliklinik ve acil servis hizmetiyle bölgenin ağız ve diş sağlığı ihtiyacını kesintisiz karşılıyor.

Kaynak: AA

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