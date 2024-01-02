Diyarbakır Havalimanı\'nda İklimlendirme Sorunu ve Isınma Sistemi Bozukluğu İddiaları

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na " Diyarbakır Havalimanı'nda iklimlendirme borularının kopup yere düşmesiyle birlikte ısınma sisteminin bozulduğu iddiası doğru mudur? Anılan iddialar doğru ise yaşanan sorunların çözülerek mağduriyetin giderilmesi amacıyla somut ve ivedi adım atılacak mıdır? Anılan sistem bozukluğunun giderilmesi noktasında yetkili kişi ya da kişiler kimlerdir" diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"DİYARBAKIR HAVALİMANI'NDA CİDDİ BİR ISINMA SORUNU YAŞANDIĞI BASINA YANSIYAN HABERLER ARASINDADIR"

"Havalandırma sisteminin çalışmadığı ve yaz aylarında Diyarbakır Havalimanı'nda hem yolcuların hem de görevlilerin aşırı sıcakta sorun yaşadığı haberleri basına yansımıştır. Günde ortalama yaklaşık 6 bin yolcuya hizmet veren ve bine yakın personelin de çalıştığı göz önüne alındığında, kış aylarıyla birlikte Diyarbakır Havalimanı'nda ciddi bir ısınma sorunu da yaşandığı yine basına yansıyan haberler arasındadır."

"DİYARBAKIR HAVALİMANI'NDA ISINMA SİSTEMİNİN BOZULDUĞU İDDİASI DOĞRU MUDUR"

Tanrıkulu'nun Bakan Uraloğlu'na soruları ise şöyle:

"Diyarbakır Havalimanı'nda iklimlendirme borularının kopup yere düşmesiyle birlikte ısınma sisteminin bozulduğu iddiası doğru mudur? Anılan iddialar doğru ise yaşanan sorunların çözülerek mağduriyetin giderilmesi amacıyla somut ve ivedi adım atılacak mıdır? Anılan sistem bozukluğunun giderilmesi noktasında yetkili kişi ya da kişiler kimlerdir? Diyarbakır Havalimanı'nın ısıtma ve soğutma sisteminin bakım-onarımı en son hangi tarihte yapılmıştır? Diyarbakır Havalimanı'nda ısınma sistemi hangi firma tarafından yapılmıştır ve bakım-onarımı hangi firma ya da firmalarca takip edilmektedir? Diyarbakır Havalimanı ısınma sistemleri için ihaleye çıkılacak mıdır?"