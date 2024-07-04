Diyarbakır Havalimanı'nda Yürüyen Merdiven Arızası: 4 Kişi Yaralandı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Havalimanı'nda hacıları karşılamaya giden vatandaşların kullandıkları yürüyen merdivenin arıza yapması sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hacı kafilesini karşılamak üzere Diyarbakır Havalimanı'na giden çok sayıda vatandaşın kullandığı yürüyen merdiven arıza yaptı. Arızanın izdihama neden olması nedeniyle yürüyen merdivenlerdeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.