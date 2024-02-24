Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği Hayvan Hakları İçin Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği Hayvan Hakları İçin Açıklama Yaptı

Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği Hayvan Hakları İçin Açıklama Yaptı

Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ve hayvanseverler, hayvan haklarına dikkat çekmek için açıklama yaptı. Merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Muhammet Bahattin Doğru, hayvanların yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Doğru, şiddete maruz kalan sahipli ve sahipsiz tüm canlılar için ses olunması gerektiğini vurguladı.

24.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ve hayvanseverler, hayvan haklarına dikkat çekmek için açıklama yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Muhammet Bahattin Doğru, hayvanların yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Doğru, şöyle konuştu:

"Şiddete maruz kalan sahipli ve sahipsiz tüm canlılar için ses olmalıyız. Biz Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği olarak hayvan dostlarımızın öncelikli olarak daha iyi şartlarda beslenmesini ve korunmasını amaçladık. Hayvanların yaşama hakkına saygı duymak, onların yaşam alanlarını engellememek ve Allah'ın sessiz kullarının insanlar ile eşit şartlarda haklara sahip olduğu düşüncesi ile hareket etmeliyiz."

Kaynak: AA

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