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Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali İnşaatı Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da içme suyu teminini artırmak ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmalarını sürdürüyor. İnşaat tamamlandığında isale hattının kapasitesi 6 m3/s'ye çıkacak ve Diyarbakır'a ilave olarak 94,61 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edilecektir.

Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali İnşaatı Devam Ediyor
10.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:07
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Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmaları devam ediyor.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların tamamlanması ile mevcut kapasitesi 3 m3/s olan isale hattının toplam kapasitesinin 6 m3/s'ye çıkacağını belirten Balta, Diyarbakır'a ilave olarak 94,61 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edileceğini ve il merkezinin tamamının 2055'e kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Balta, "Proje kapsamında yaklaşık 32 kilometre çelik boru döşenmesi, pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali işinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 7 seviyesindedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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