Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan Kurşunludüzü ve Görese Dağı bölgelerindeki bazı alanlar, 3-17 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Vatandaşların bu süre boyunca izinsiz olarak bölgeye girmeleri yasaklandı ve yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

01.09.2024 13:53
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki kırsal üç mahallede bazı alanlar 3-17 Eylül arasında 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dicle ilçesindeki Kurşunludüzü ve Görese Dağı bölgelerindeki bazı alanlarınözel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görese Dağı bölgesi, Diyarbakır Valiliğince 3 Eylül 2024 -17 Eylül 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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