Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Salihli Mahallesi'nde F.E'nin kullandığı 34 TP 9080 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk, otomobilin üzerine devrildi.
Sürücü ve araçta bulunan B.E, M.E.E. ve F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?