Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

16.06.2024 11:09
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Abalı Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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