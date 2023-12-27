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Diyarbakır'ın tarihi surlarında 70 burç restore edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'ın tarihi surlarında 70 burç restore edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmalarında 98 burcun 70'inde çalışmaları tamamladı. Restorasyon süreci, Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Diyarbakır\'ın tarihi surlarında 70 burç restore edildi
27.12.2023 - 15:28,  Güncelleme: 15:39
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Diyarbakır'ın tarihi surlarında 70 burç restore edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmalarında 98 burcun 70'inde çalışmaları tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 101 burçtan 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 3 yıl önce restorasyon çalışmaları başlattı. Yapılan kazılarda birçok tarihi eser ve yapı gün yüzüne çıkarılarak, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı. 'Surlarda Diriliş' mottosuyla yapılan çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon süreçlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, şunları aktardı:

"8 etapla restorasyon süreçleri devam ediyor. Bir kısımda yüzde 80, başka bir kısımda yüzde 85 seviyelerine gelmiş durumdayız. Önümüzdeki yıl etapların tamamını bitirmeyi düşünüyoruz. Burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş, Diyarbakır ve Türkiye'deki en kadim eserlerden birisidir. Burası 101 burçtan oluşuyor. Fakat günümüze kadar 98 burç ayakta kalabilmiş. Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17 burcun ihaleleri yapılmıştı. Bu 98 burçtan 70'inin restorasyon süreçleri tamamlanmış oldu. Yapılan çalışmaların hepsi orijinaline uygun ve koruma kurullarından izin alınarak yapılıyor. İçerisindeki burçların işlev kazanması noktasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla bir çalışma içerisindeyiz. Her bir burca farklı bir fonksiyon verilecek. Diyarbakır'ın hem turizmine hem de ticaretine yön verecek şekilde çalışmalar içerisindeyiz."

Suriçi bölgesinde Diyarbakır'ın tarihi mimarisine uygun 347 yapıda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Çiftçi, "Yine surların hem içerisinde hem dışında hem de bitişiğinde yapılan kaçak yapıların ortadan kaldırılması noktasında bir çalışma yapıldı. Benusen Mahallesi başta olmak üzere surları işgal eden tüm evlerin kamulaştırılarak yıkılması sağlandı. Restorasyon çalışmalarının bitiminde surların aydınlatılmasıyla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Rahatlıkla her yerden görülebilecek ve ihtişamını ortaya çıkaracak bir çalışma devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
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