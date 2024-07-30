Diyarbakır Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

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Diyarbakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte Vali Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kacadağ OSB'nin mevcut durumu, devam eden altyapı çalışmaları, yer tahsisleri ve yer tahsis edilen yatırımcıların yatırım faaliyetleri ele alındı.

Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz, Vali yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Murat Yıldız ve Ömer Coşkun ile OSB Müdürü Mehmet Özel katıldı.