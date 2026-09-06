Diyarbakır Kayapınar\'da otomobilden silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da bir otomobilden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı, 2 iş yeri ve 3 araçta hasar oluştu.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 470. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından bir otomobilden silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 2 iş yeri, 2 otomobil ve bir kamyonette hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.