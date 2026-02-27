Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Kapanan Yolların Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Kapanan Yolların Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

27.02.2026 13:41  Güncelleme: 14:50
Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ediliyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreyi buldu.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kulp ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçülürken, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde bu rakam yer yer 20 santimetreye kadar çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kulp Belediyesi ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlatılan karla mücadele kapsamında kırsal mahalle yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları yürütülüyor.

Yedi ayrı ekiple sürdürülen çalışmalar, ilçedeki tüm mahalle yollarını kapsayacak şekilde planlandı.

Kaynak: ANKA

