Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde üçüncü gün zanaat sergisi ve tiyatro oyunlarıyla geçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 10 Ekim'de başlayan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Diyarbakır'ın geleneksel el sanatları ve zanaat birikimi Paşa Hamamı'nda açılan 'Gelenekten Geleceğe Usta Ellerin İzi' temalı Kültürel Miras ve Zanaat Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Diyarbakır hasır bileziği ve kişniş takısının yanı sıra geleneksel kuyumculuk, ipek dokumacılığı, nakış ve el işlemelerinden örnekler yer aldı. Usta öğreticiler, geleneksel zanaatların yapım aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi. Ziyaretçiler, yöresel ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

İKİ TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde sahnelenen 'İbiş'in Rüyası', izleyicileri 1930'lu yılların tiyatro dünyasına götürdü. Tarık Buğra'nın kaleme aldığı eser, tuluat tiyatrosunun dönüşüm geçirdiği dönemde Nuran Tiyatrosu'nda yaşanan gelişmeleri konu aldı. Yeni bir kantocunun topluluğa katılmasıyla değişen dengeler, Semra Seha'nın Nahit Bey'in hayatındaki yeri ve sahne dünyasında yaşanan olaylar üzerinden anlatıldı.

Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen 'İstanbul'un Son Beyzadeleri' ise Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemindeki toplumsal değişimi mizahi bir dille ele aldı. Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun, işgal altındaki İstanbul'un sosyal yaşamını ve değişen sınıfsal yapısını dönemin karakterleri üzerinden sahneye taşıdı.

SİNEMANIN TOPLUMSAL ETKİSİ KONUŞULDU

Diyarbakır Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Bir Filmden Daha Fazlası: Sinema, İnsan, Hayat' söyleşisinde sinemanın birey ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Prof. Dr. Zuhal Akmeşe, filmlerin insan yaşamını, duyguları ve toplumsal gerçeklikleri yansıtma biçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söyleşide sinemanın gündelik hayatla ilişkisi, insan deneyimlerini görünür kılmadaki rolü ve toplumsal olayların sinema aracılığıyla aktarılması konuşuldu.

GELENEKSEL ÜRETİM TEKNİKLERİ ANLATILDI

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Cuma Balıkçı eşliğinde gerçekleştirilen 'Geleneksel Taş İşleme Atölyesi'nde katılımcılara çömlekçiliğin temel üretim teknikleri tanıtıldı. Atölyede çamurun şekillendirilmesinde kullanılan çimdik, fitil, levha ve model yöntemleri ele alındı. Elle ve çömlekçi çarkıyla hazırlanan toprak kapların üretim aşamaları anlatıldı.

ÇOCUKLAR FESTİVALDE EĞLENDİ

Yenikapı Hançepek Meydanı'ndaki Çocuk Köyü'nde düzenlenen Çocuk Köyü Etkinlikleri, Aselsan Çocuk Şenliği ve Etnospor etkinlikleri minikleri bir araya getirdi. Çocuklar, yaratıcı atölyeler, panayır çadırları, şişme oyun alanları, dijital oyunlar ve çeşitli yarışmaların yanı sıra balon turu gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nin 22'ncisi kapsamında da kentteki iki AVM'de film gösterimleri ve atölyeler düzenlendi. Çocuklar, film gösterimlerine katılırken atölye çalışmalarında yeni bilgiler edinerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kent genelinde düzenlenecek sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleriyle 18 Ekim'e kadar devam edecek.