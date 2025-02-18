Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'ndan kız öğrenciler için kolları sıvadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'ndan kız öğrenciler için kolları sıvadı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'ndan kız öğrenciler için kolları sıvadı Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, 128 kız öğrencinin bulunduğu pansiyonunu gezerek destek çağrısında bulundu.

18.02.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'ndan kız öğrenciler için kolları sıvadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, 128 kız öğrencinin bulunduğu pansiyonunu gezerek destek çağrısında bulundu.

Oda başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan 128 öğrencinin kaldığı kız pansiyonunu gezerek eksiklerle ilgili bilgiler aldı. Yüksel, büyük çoğunluğunun ilçelerden ve köylerden gelen, maddi imkanları kısıtlı ailelerin evlatları olduğu, aralarında yetimlerinde olduğu öğrencilerin temel ihtiyaçlarının fazla olduğu bilgisini alarak destek çağrısında bulundu.

Mehmet Yüksel, 20 öğrencinin giysi, ayakkabı ve A'dan Z'ye tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Bu iyilik hareketinin daha geniş bir kesime yayılabilmesi için tüm hayırsever esnafında desteğini beklediklerini söyleyen Yüksel, "Her esnafımızın imkanları doğrultusunda 5 veya 10 kız öğrencimizin temel ihtiyaçlarını üstlenerek bu iyilik zincirine katkıda bulunmasını tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimize anne ve baba şefkatiyle destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bu çocuklar bizim geleceğimizdir ve onların eğitim yolculuğunda yanlarında olmak hepimizin insani sorumluluğudur" dedi.

Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu Müdür Yardımcısı Nihal Doğruiş, Kuyumcular ve Sarraflar Odasına öğrenciler için yardım talebinde bulunduklarını söyledi. Doğruiş, "Öğrencilerimizin herhangi bir durumu ile ilgili onlara destek olabilecek her türlü yardıma ve teşvike açığız. Bu anlamda esnaf arkadaşlardan da desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Şartların olumsuz olduğundan ve sağlanamadığından dolayı öğrencilerin velileri tarafından okutulmak istenmediğini belirten Doğruiş, "Bizim tüm isteğimiz onların burada daha güzel şartlarda okuması, temel ihtiyaçlarında karşılanması, öğrencilerimize desteklerinize ihtiyacımız var. Bizler öğrencilerimize destek sağlarsak velilerimizde bir ölçüde rahatlamış olur ve daha mutlu bir aile ortamı da sağlanmış olur. Toplamda 128 öğrencimiz var" diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Kaçan, "İhtiyaçlarımız var. Sağ olsun kuyumcular odası başkanı Mehmet ağabey geldi, bize yardım ediyor. Allah ondan razı olsun" dedi. Pınar Koç ise, "Pansiyonumuzda benim gibi bir sürü ihtiyaç sahibi öğrenci var. Birçok şeyimiz eksik. Arkadaşlarımız için kuyumcular odası başkanımız Mehmet hoca gelmiş ona çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Yüksel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'ndan kız öğrenciler için kolları sıvadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:25:54. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'ndan kız öğrenciler için kolları sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.