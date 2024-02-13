Diyarbakır Lice'de 91 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 91 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice\'de 91 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 91 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak ve uyuşturucuları adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi.

13.02.2024 09:41
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 91 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Uçarı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 91 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

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