Diyarbakır OSB Başkanlığı'na Mustafa Fidan Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır OSB Başkanlığı'na Mustafa Fidan Yeniden Seçildi

09.05.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Fidan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na yeniden seçildi. Hedefi birlik ve beraberlik.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı seçimlerinde Mustafa Fidan yeniden seçildi. Fidan, "Bizim en büyük projemiz yine birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü biz bu makamların geçici olduğunun farkındayız. Bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan geride ne bıraktığımızdır" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saatlerinde başlayan başkanlık seçimi sona erdi. Seçimde mevcut başkan Mustafa Fidan mavi listeden, Ali İhsan Özdoğan yeşil listeden seçime girdi.

Toplam 344 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. Mavi liste başkan adayı Mustafa Fidan 187 oy alarak seçimi kazanırken, yeşil liste başkan adayı Ali İhsan Özdoğan ise 156 oy aldı.

Seçimde konuşan OSB Başkanı Mustafa Fidan, dört yıl boyunca çözüm üreten bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını ifade ederek, "Bizim en büyük projemiz yine birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü biz bu makamların geçici olduğunun farkındayız. Bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan geride ne bıraktığımızdır" dedi.

"BU ŞEHRİN ARTIK GÖÇ VERMESİNİ İSTEMİYORUZ, YATIRIM ALAN BİR ŞEHİR OLMASINI İSTİYORUZ"

Diyarbakır'ın gelişmesini hedeflediklerini söyleyen Fidan, "Biz Diyarbakır'ın büyümesini istiyoruz, çünkü biz Diyarbakırız. Sanayisinin güçlenmesini istiyoruz. Gençlerin iş bulmasını istiyoruz. Bu şehrin artık göç vermesini istemiyoruz, yatırım alan bir şehir olmasını istiyoruz. Mücadelemiz makam mücadelesi olmadı, olamaz da. Bizim mücadelemiz memleket mücadelesidir. Her fabrika bizim için bir istihdam kapısıdır. Her yatırım, Diyarbakır'ın geleceğine atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır OSB Başkanlığı'na Mustafa Fidan Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:26:10. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır OSB Başkanlığı'na Mustafa Fidan Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.