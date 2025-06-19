Diyarbakır OSB'de İstihdam 23 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Diyarbakır OSB'de İstihdam 23 Bine Ulaştı

19.06.2025 15:01
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Diyarbakır OSB'de istihdam 23 bine ulaşırken, 5. etap tamamlandı ve 45 bin hedefleniyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) istihdam edilen kişi sayısı 23 bine ulaştı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen "Basınla Buluşma" toplantısında, yaklaşık 8 yıldır kentin her yönüyle daha iyi bir konuma geldiğini söyledi.

OSB'de 1, 2, 3. ve 4'üncü etapların toplam 915 hektar alana sahip olduğunu belirten Fidan, "5. etabı da bitirdik. Bu etapla beraber 1148 hektar alana ulaştık. Başvuruları elden değil sistem üzerinden alıyoruz. 5'inci etap için bize 320 sanayici başvuru yaptı. 5'inci etabın tüm işlemleri bitti, tapular bize geçti. Yakın zamanda tahsisler yapılarak inşaatlara başlanacak." dedi.

4'üncü etaptaki bütün alt yapının tamamlandığını ve çok sayıda fabrikanın faaliyete geçtiğine işaret eden Fidan, 1. ve 2. etabın bütün elektrik hatlarının yer altından çekilmesi için ihale yapıldığını, hedeflerinin bu yılın sonunda projenin tamamlanması olduğunu, işin tamamlanmasıyla elektrikle ilgili oluşan sorunların çözülmüş olacağını bildirdi.

Yönetime geldikleri günden bu yana OSB'de yaşanan birçok soruna getirdikleri çözümleri aktaran Fidan, "OSB'de 2022'de firma sayısı 243 iken bugün 370 firmamız faaliyette. İstihdamımız 2018'de 7 bin 500, 2022'de 13 bin 500 iken bugün 23 bine ulaştık. 4. etaptaki çalışmaların ve 5. etabın tamamlanmasıyla hedeflediğimiz istihdam rakamı yaklaşık 45 bin kişi." ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak OSB için kurdukları kariyer sitesiyle çalışan arayan sanayici ile iş arayanlar arasında bir köprü kurduklarını dile getiren Fidan, şu ana kadar bu site üzerinden en az 70 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Fidan, "Geçmişten günümüze ülkeleri ayakta tutan üretim olmuştur. Diyarbakır 1940'lı yıllarda Türkiye'nin 3'üncü büyük sanayi kentiydi. Bizim yönetimimizle hedefimiz Diyarbakır'ı ileriye taşıyarak daha büyük bir sanayi kenti haline getirmek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır OSB'de İstihdam 23 Bine Ulaştı - Son Dakika

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