Diyarbakır PTT'den Personel İçin Konser Etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır PTT'den Personel İçin Konser Etkinliği

Diyarbakır PTT\'den Personel İçin Konser Etkinliği

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü, çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile birlikte konser düzenledi. Etkinlik, PTT personelinin dayanışmasını pekiştirmek için yapıldı.

19.12.2024 17:22  Güncelleme: 17:25
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DİYARBAKIR PTT Başmüdürlüğü tarafından, bünyesinde görev yapan personellere yönelik Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Müdürlüğü işbirliğiyle konser etkinliği düzenledi.

Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Başmüdürlük hizmet binasında bulunan konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe PTT Basmüdürü Rıdvan Acar, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Müdürü Derya Akkoç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürü Ahmet Şahabi Erturhan, Koro Şefi Fatih Alaskan, Ulaştırma Bölge Müdürü Ümit Çatulay ile 100'den fazla PTT personeli katıldı. Konser öncesi açıklamalarda bulunan PTT Başmüdürü Rıdvan Acar, görev yapan personellerin zorlu şartlarda görevlerini yaptıklarını belirterek, "PTT bir hizmet sektörü biliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımız yaz kış demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saatini kurum için harcıyorlar. Vatandaşlarımıza hizmet için harcıyorlar. Bu anlamda bir nebze olsun siz değerli çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak adına biraz çalışmadan kopup biraz sanatla haşır neşir olmanız anlamında böyle bir konser düzenledik" dedi.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Müdürü Derya Akkoç da "Etkinliğimizin amacı kurumlar arası dayanışmayı pekiştirmek ve şehrimize hizmet eden kamu personellerinin motivasyonlarını müzikle güçlendirmektir" diye konuştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır PTT'den Personel İçin Konser Etkinliği - Son Dakika

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