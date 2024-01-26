Diyarbakır Silvan\'da Yeni Mezarlık Alanı ve Gasilhane İnşa Ediliyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni mezarlık alanı ve gasilhane inşa ediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Silvan ilçesinin Selahattin Mahallesi'nde 30 bin 925 metrekare alanda yeni mezarlık alanı oluşturuyor.

Toplam 5 bin 262 kapasiteli mezarlık alanında 148 metrekare alandan oluşan mescit inşa eden ekipler, bodrum katında ise gasil odası, personel odası, kadın ve erkek abdesthane, su deposu ve depo birimleri yapıyor.

Proje kapsamında 3 bin 920 metrekare kilitli parkeden mezarlık yolu da yapılacak.