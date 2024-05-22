Diyarbakır Şubesi, Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası düzenledi - Son Dakika
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Diyarbakır Şubesi, Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası düzenledi

Diyarbakır Şubesi, Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası düzenledi

Diyarbakır Şubesi, lise ve ortaokullar arası düzenlediği 'Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası'na okullardan katılım sağlandı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, turnuvanın Gazze temalı olmasının önemine değinerek, etkinliğin Gazze'deki masumların yaşadığı acılara dikkat çekti. Genç Memur-Sen İl Başkanı Ercan Dervişoğlu ise turnuvanın öğrencilerin birbirlerini tanımaları ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

22.05.2024 16:15
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Sen Diyarbakır Şubesi, lise ve ortaokullar arası "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.

Memur-Sen Şubesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen turnuvaya ortaokul ve lise düzeyinde okullardan katılım sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, okullar arası gerçekleştirdikleri turnuvanın Gazze temalı olmasının önemine değindi.

Memur Sen olarak farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerin ana temasının Gazze'deki masumların yaşadığı acılar olduğunu belirten Tekdemir, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.

Genç Memur-Sen İl Başkanı Ercan Dervişoğlu da okullar arası gerçekleştirdikleri turnuvanın öğrencilerin birbirlerini tanımaları, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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