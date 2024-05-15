Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Kaymakamın Büro Malzemesi Skandalı - Son Dakika
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Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Kaymakamın Büro Malzemesi Skandalı

Diyarbakır Sur Belediyesi\'nde Kaymakamın Büro Malzemesi Skandalı

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin önceki döneme yönelik yaptığı incelemede, eski Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin kayyım olarak görev yaptığı dönemde belediye bütçesinden kaymakamlığa 470 bin lira tutarında büro malzemesi aldığı ortaya çıktı.

15.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Sur Belediyesi'nin önceki döneme yönelik yaptığı incelemede, eski Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin kayyım olarak görev yaptığı dönemde belediye bütçesinden kaymakamlığa 470 bin lira tutarında büro malzemesi aldığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Sur Belediyesi'nce 2021 yılında Sur Kaymakamı iken belediyeye kayyım olarak atanan, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirilen Abdullah Çiftçi'nin yaptığı harcamaları incelemeye alındı.

Yapılan incelemede, 30 Kasım 2021 tarihinde yeni yerine taşınan Sur Kaymakamlığı'na bütçesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle belediye bütçesinden ofis malzemelerinin alınması için meclis kararı alındığı tespit edildi. Bu kapsamda 10 ayrı kalemden oluşan 470 bin TL'lik ofis malzemenin belediye bütçesinden satın alındığı saptandı.

Kaynak: ANKA

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