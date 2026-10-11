Diyarbakır Sur'da motokurye ile sürücü kavga etti, o anlar kask kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Sur'da motokurye ile sürücü kavga etti, o anlar kask kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Sur\'da motokurye ile sürücü kavga etti, o anlar kask kamerasına yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün akşam, ters yönden geldiği öne sürülen otomobilin sürücüsü ile motokurye arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya çevredekiler müdahale edip tarafları ayırdı; yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, ters yönden geldiği öne sürülen otomobile yol vermeyen motokurye ile sürücü arasında çıkan tartışma, kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi Karaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; motokurye Danyal Eryılmaz, sokakta seyir halindeyken ters yönden gelen otomobille karşılaştı. Eryılmaz'ın yol vermemesi üzerine otomobilin sürücüsü, geri gidip aracını park etti. Ardından sürücü ile Eryılmaz arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya çevredekiler müdahale edip tarafları ayırdı.

O anlar, motokuryenin kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
DiyarbakırOtomobilGüncelKavgaSurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
11:36
Mourinho yine yaptı yapacağını Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:02:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır Sur'da motokurye ile sürücü kavga etti, o anlar kask kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei