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Diyarbakır Surları'ndan düşen genç kız yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Surları'ndan düşen genç kız yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Surları gezen 23 yaşındaki genç kız, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır Surları\'ndan düşen genç kız yaralandı
22.01.2024 - 18:53,
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Diyarbakır Surları'ndan düşen genç kız yaralandı.

Merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Surları gezen ismi henüz öğrenilmeyen 23 yaşındaki kız, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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