Diyarbakır Surları Restore Ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Surlarda diriliş" sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, günümüze kadar ayakta kalan 98 burcun 70'i restore edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan 98'i ayakta kalan surlarda 3 yıl önce restorasyon çalışması başlattı.

"Surlarda diriliş" sloganıyla başlatılan çalışmalarda yapılan kazılarda da birçok tarihi eser ve yapı gün yüzüne çıkarılıp Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin en önemli simgesi konumundaki surlarda 3 yıllık süreçte etaplar halinde yapılan çalışmalarda 300 milyon lira harcandı.

"Her bir burca farklı bir fonksiyon verilecek"

Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar 300 milyon liralık bir harcama yapıldığını, 8 etapla restorasyon sürecinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, gelecek yıl bu etapların tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Çiftçi, 101 burçtan günümüze kadar 98 burcun ayakta kalabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"98 burçtan 70'inin restorasyon süreçleri tamamlanmış oldu. Geriye 28 burç kaldı ve önümüzdeki süreçte bunların da restorasyonu başlayacak. Bütün çalışmalar orijinaline uygun ve koruma kurullarından izin alınarak yapılıyor. Sadece restorasyon değil burçların fonksiyonlandırılması noktasında da Bakanlıkla çalışma içerisindeyiz. Her bir burca farklı bir fonksiyon vererek Diyarbakır'ın hem turizmine hem de ticaretine yön verecek çalışmalar içindeyiz."

Sur ilçesinde 347 yapının restorasyonu devam ediyor

Sur içi bölgesinde Diyarbakır'ın tarihi mimarisine uygun 347 yapıda da restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Çiftçi, kaçak yapıların ortadan kaldırılması noktasında bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Benusen Mahallesi başta olmak üzere surları işgal eden tüm evlerin kamulaştırılarak yıkılmasının sağlandığını aktaran Çiftçi, bu sayede bölgenin yeşil alana kavuşturulduğunu belirtti.

Çiftçi, "Surlar böylece rahatlıkla gezilebilecek bir ortama kavuşturulmuş oldu. Restorasyon çalışmalarının bitiminde surların aydınlatılmasıyla ilgili de bir çalışma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.