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Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde yaşandığı iddia edilen darp olayıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı
19.01.2024 - 22:59,
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Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesindeki darp iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten, bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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