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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valiliği'nce bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valiliği'nce halkla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Ali İhsan Su, önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DSİ Sosyal Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma programında konuşan Vali Su, bayramların çok özel günler olduğunu ifade ederek, yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en üst noktaya ulaştığı günler olarak değerlendirdi. Vali Su, "Mutlaka bulunduğumuz yerlerdeki kimsesiz, öksüz vatandaşlarımızı ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu bayram coşku ve sevincine onları da ortak etmeliyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret ederek, bu bayram coşkusunu kavuşturmamız gerekiyor. Sevinçler, güzellikler, paylaştıkça çoğalır" dedi.

Vali Su'dan veda konuşması

Vali Su, 25 Haziran'da yaş haddinden emekli olacağını belirterek, veda konuşması da yaptı. Yaklaşık iki yıldır Diyarbakır'da görev yaptığını hatırlatan Vali Su, "Diyarbakır halkına elimizden geldiğince, sizlerin desteğiyle hizmet ettik. 1988'de başladığım mülki idare amirliğini, böylesi kutlu bir kentte Diyarbakır'da noktalamanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte Diyarbakır'da çok özel çalışmalara imza attık. Hem kayyum hem de valilik görevimizde önemli hizmetler yaptık. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımız sizlere çok daha güzel hizmetler vermeye devam edecekler. Bu vesileyle hepinize veda ediyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helal hoş olsun. Bundan sonra Allah izin verirse memleketim Konya'ya yerleşeceğim."